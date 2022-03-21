Второй круг войны

И через некоторое время я думаю, что все плохо, не может быть ни средне, ни хорошо на фоне этой войны и всего, что происходит. Нельзя делать вид, что тебя это не касается, нельзя жить так, будто ничего не происходит и создавать иллюзию нормальной жизни, будто свое мы уже хлебнули.

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Я черпаю силы у тех, кто может спокойно воспринимать все происходящее вокруг, но даже этих "уколов" хватает ненадолго.

Сломанные судьбы

Моя подруга живет и дышит этой войной. Каждое фото разрушенного дома в украинских городах – как соль на открытой ране. "Для меня это больше чем война. Это моя личная трагедия", – говорит она. И мои жалобы на бытовые проблемы она не слышит вообще. Она погрязла во всем, застряла и не слышит и не видит больше ничего. Она испытывает огромный стыд за Россию, которая смертями и огнем прокладывает себе дорогу.

У моей подруги – сын под Киевом. И она спокойна, как никогда. Сын не вернется, она не поедет к нему. Она это давно приняла, и именно от этого не рвет себе на части сердце – все решено давно и окончательно, как берега реки, которые никогда не встретятся.

Жизнь на грани

Город будто встал на цыпочки и замер. Как будто затаил дыхание и боится сглазить свою тишину – лишь бы не как в Донецке. Нет сахара, есть дефицит соли, дешевого растительного масла и уверенности. Отменили обмен гривны. Ее не меняют нигде. Регулярно крутят ролики о самоотверженной победе "наших" над "ненашими".

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Тысячи людей теряют работу, конечности, жизнь, жилье, близких. После этой мясорубки не получится жить, как раньше, просто жить и идти вперед тоже не получится. Наш мир такой хрупкий, такой относительный, как тонкий лед, которым нужно идти только на цыпочках.

Школы снова закрыли, кружки и секции – тоже. Видимо, после Донецка. Дети снова дома. Так многим спокойнее – школа не несет ответственности за их жизнь в случае чего. Интернет пестрит фразами о поколении дебилов. Мы учимся дома, пытаемся учиться на фоне новостей о разрушениях и наших попытках построить мир на человеческих костях.