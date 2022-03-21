Усмирение страхом не удалось

Путин хотел таким образом повлиять на общественное мнение. Заставить нас давить на власть ради переговоров, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения. Здесь должен был сработать принцип, провозглашающий, что даже плохой мир лучше войны.

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Кроме того, Москва, увидев, какое ожесточенное сопротивление оказывают русскоязычные города Украины, испытала глубокое разочарование и принялась мстить. Прежде всего Харькову и Мариуполю. И мы должны быть готовы к тому, что российская жестокость будет набирать обороты.

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К Мариуполю в звании "Сталинграда для Путина" можно смело присоединиться и Харьков. Он не понимает инаковости украинцев, думает, что они такие же, как и россияне. В результате (Путин – 24 канал) столкнулся с огромной проблемой мощного сопротивления.

Возможно, российский лидер был убежден, что нами правят нацисты. Какая-то маленькая группка бегающих людей вопит и воюет. Тогда, как остальной народ ничем не отличается от россиян.

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Вдруг, столкнувшись с Мариуполем и Харьковом – двумя русскоязычными городами, отчаянно дают отпор, Путин и дальше отказывается понимать реальную картину действительности. Не осознает своей ошибки. Это непонимание толкает врага на эмоциональную реакцию. Эмоции эти конвертируются во все более сильное желание разрушить эти русскоязычные города.

Без покорения этих населенных пунктов невозможно будет обеспечить красивую картинку, где российских военных встречают с цветами, как "освободителей" русскоязычных. Для нас крайне важно, чтобы именно Харьков и Мариуполь устояли.

Сохранив их под своим флагом, мы сможем окончательно сломать путинскую политическую мифологему о лояльности русскоязычных граждан в Россию.

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