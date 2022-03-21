Упокорення страхом не вдалося

Путін хотів таким чином вплинути на громадську думку. Змусити нас тиснути на владу задля перемовин, щоб запобігти подальшим руйнуванням. Тут мав спрацювати принцип, який проголошує, що навіть поганий мир кращий за війну.

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Крім того, Москва, побачивши, який запеклий супротив чинять російськомовні міста України, зазнала глибокого розчарування і взялася мститися. Найперше – Харкову та Маріуполю. І ми маємо бути готовими до того, що російська жорстокість набиратиме обертів.

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До Маріуполя у званні "Сталінграду для Путіна" можна сміливо доєднати й Харків. Агресор став жертвою власних ілюзій щодо нас. Він не розуміє інакшості українців, гадає, що вони такі ж, як і росіяни. В результаті (Путін – 24 канал) зіштовхнувся з величезною проблемою потужного спротиву.

Можливо, російський лідер був переконаний, що нами правлять нацисти. Якась маленька групка людей, що бігає, волає гасла та воює. Тоді, як решта народу нічим не відрізняється від росіян.

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Аж раптом, зіштовхнувшись із Маріуполем та Харковом – двома російськомовними містами, що відчайдушно дають відсіч, Путін і далі відмовляється розуміти реальну картину дійсності. Не усвідомлює своєї помилки. Це нерозуміння штовхає ворога на емоційну реакцію. Емоції ці конвертуються у дедалі сильніше бажання зруйнувати ці російськомовні міста.

Без підкорення цих населених пунктів неможливо буде забезпечити красиву картинку, де російських військових зустрічають з квітами, як "визволителів" російськомовних. Для нас вкрай важливо, щоб саме Харків та Маріуполь встояли.

Зберігши їх під своїм прапором, ми зможемо остаточно зламати путінську політичну міфологему про лояльність російськомовних громадян до Росії.

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