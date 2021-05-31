Но именно по этой причине советские памятники получают вторую жизнь в самой России. Такое мнение в видеоблоге "Грани правды" Павел Казарин.

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По его словам, каждый снос памятника "советскому вождю" Россия воспринимает как символический удар по себе.

Потому что после (оккупации – 24 канал) Крыма Россия снова чувствует себя империей,

– сказал Казарин.

Он отметил, что Москва очень наглядно отстраивается от Киева:"что бы мы ни сделали – Россия будет делать наоборот".

Россия делает все наоборот

Казарин считает, что Россия стала антиподом Украины. Ведь пока у нас проводят митинги – в Москве их запрещают. Пока Киев интегрируется в Европу – Россия рвет с ней все отношения.

"Если Украина возвращает своим городам исторические названия – Кремль и в дальнейшем будет обрекать своих граждан жить на улицах и проспектах, названных в честь советских палачей. Вероятно, российские политики вряд ли будут готовы взглянуть фактам в лицо. Впрочем, нам и не привыкать", – добавил журналист.

Полный выпуск видеоблога "Грани правды": смотрите видео