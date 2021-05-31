Але саме з цієї причини радянські пам'ятники отримують друге життя в самій Росії. Таку думку у відеоблозі "Грані правди" Павло Казарін.

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За його словами, кожне знесення пам'ятника "радянському вождю" Росія сприймає як символічний удар по собі.

Тому що після (окупації – 24 канал) Криму Росія знову відчуває себе імперією,

– сказав Казарін.

Він зауважив, що Москва дуже наочно відбудовується від Києва: "Що б ми не зробили – Росія робитиме навпаки".

Росія робить все навпаки

Казарін вважає, що Росія стала антиподом України. Адже поки в нас проводять мітинги – в Москві їх забороняють. Поки Київ інтегрується в Європу – Росія рве з нею всі відносини.

"Якщо Україна повертає своїм містам історичні назви – Кремль і надалі прирікатиме своїх громадян жити на вулицях і проспектах, названих на честь радянських катів. Ймовірно, російські політики навряд чи будуть готові поглянути фактам в обличчя. Втім нам і не звикати", – додав журналіст.

Повний випуск відеоблогу "Грані правди": дивіться відео