Валентина Бутенко – руководительница ОО "Право выбора" - заявила, что к вокзалу детей доставили специальными автобусами. Сейчас поезд с эвакуированными уже в пути.

Заметьте Авианалет на Харьковщине: одно из сел практически разрушено

Еще 11 детей отказались отправляться в эвакуацию. Сейчас решают, где их поселить. В помещениях гимназии больше никого нет.

Здание гимназии расположено на улице Сумской. Во время авианалета на центр Харькова 1 марта ракета россиян попала в дом напротив спецшколы,

– говорится в сообщении.

К счастью, дети не пострадали. Директор гимназии получил легкое ранение. В результате удара в заведении выбило окна, двери, исчезли вода и свет.

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