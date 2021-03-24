Администрация США при президенте Байдене пообещала, что сделает все возможное для усиления контроля оборота оружия в стране. Даже несмотря на мощное оружейное лобби в Конгрессе.

Соответствующее заявление сделал американский президент 23 марта. Это произошло после трагических событий в Колорадо, где мужчина расстрелял 10 людей в супермаркете.

Здесь подробнее Второе массовое убийство в США за неделю: 10 человек погибли в супермаркете

А буквально неделю до этого массовое убийство произошло в штате Джорджия. Там убили 8 человек в спа-салонах.

Байден усилит контроль оборота оружия

Глава Белого дома Джо Байден перед вылетом из Вашингтона в Огайо выступил для журналистов. Среди прочего он обратил внимание на тему, которая в марте стала особо острой в Соединенных Штатах Америки – оборот оружия.

Байден сказал, что "как президент использует все свои ресурсы для защиты людей".

И не будет медлить с совершением "умных шагов, которые спасут жизнь в будущем".

Делать свои шаги Байдену придется в противостоянии с республиканцами

Представители Республиканской партии США традиционно выступают против ограничения оборота оружия в стране. По большей части именно из них в Конгрессе сформировано мощное оружейное лобби.

Демократическая же партия в Конгрессе настаивает на введении таких ограничений. Например – дополнительных уровней проверки покупателей оружия.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси этот же день, 23 марта, сообщила, что на рассмотрении законодателей уже есть 2 законопроекта по усилению контроля оборота оружия в США.

Демократы продолжат борьбу, чтобы положить конец повседневной трагедии насилия с оружием и гарантировать нашим гражданам безопасность,

– заявила Пелоси.