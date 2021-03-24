Після кількох масових вбивств у США Байден хоче посилити контроль обігу зброї
Адміністрація США за президента Байдена пообіцяла, що зробить усе можливе для посилення контролю обігу зброї у країні. Навіть попри потужне збройне лобі у Конгресі.
Джерело:Укрінформ
Відповідну заяву зробив американський президент 23 березня. Це сталося після трагічних подій у Колорадо, де нападник розстріляв 10 людей у супермаркеті.
Тут детальніше Друге масове вбивство у США за тиждень: 10 людей загинули у супермаркеті
А буквально за тиждень до того масове вбивство сталося у штаті Джорджія. Там убили 8 людей у спа-салонах.
Байден посилить контроль обігу зброї
Глава Білого дому Джо Байден перед вильотом із Вашингтона в Огайо виступив для журналістів. Серед іншого він звернув увагу на тему, яка у березня набула особливого загострення у Сполучених Штатах Америки – обіг зброї.
- Байден сказав, що "як президент використає всі свої ресурси для захисту людей".
- І не зволікатиме зі застосуванням "розумних кроків, які врятують життя в майбутньому".
Робити свої кроки Байдену доведеться у протистоянні з республіканцями
- Представники Республіканської партії США традиційно виступають проти обмеження обігу зброї в країні. Тож здебільшого саме з них у Конгресі сформоване потужне збройне лобі.
- Демократична ж партія у Конгресі наполягає на запровадженні таких обмежень. Наприклад – додаткових рівнів перевірки покупців зброї.
Спікер Палати представників Ненсі Пелосі цього ж дня, 23 березня, повідомила, що на розгляді законодавців уже є 2 законопроєкти щодо посилення контролю обігу зброї у США.
Демократи продовжать боротьбу, щоб покласти край повсякденним трагедіям насильства зі зброєю та гарантувати нашим громадянам безпеку,
– заявила Пелосі.
Тим часом в Україні Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт про обіг зброї
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