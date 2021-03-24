Адміністрація США за президента Байдена пообіцяла, що зробить усе можливе для посилення контролю обігу зброї у країні. Навіть попри потужне збройне лобі у Конгресі.

Відповідну заяву зробив американський президент 23 березня. Це сталося після трагічних подій у Колорадо, де нападник розстріляв 10 людей у супермаркеті.

Тут детальніше Друге масове вбивство у США за тиждень: 10 людей загинули у супермаркеті

А буквально за тиждень до того масове вбивство сталося у штаті Джорджія. Там убили 8 людей у спа-салонах.

Байден посилить контроль обігу зброї

Глава Білого дому Джо Байден перед вильотом із Вашингтона в Огайо виступив для журналістів. Серед іншого він звернув увагу на тему, яка у березня набула особливого загострення у Сполучених Штатах Америки – обіг зброї.

Байден сказав, що "як президент використає всі свої ресурси для захисту людей".

для захисту людей". І не зволікатиме зі застосуванням "розумних кроків, які врятують життя в майбутньому".

Робити свої кроки Байдену доведеться у протистоянні з республіканцями

Представники Республіканської партії США традиційно виступають проти обмеження обігу зброї в країні. Тож здебільшого саме з них у Конгресі сформоване потужне збройне лобі.

партії США традиційно виступають проти обмеження обігу зброї в країні. Тож здебільшого саме з них у Конгресі сформоване потужне збройне лобі. Демократична ж партія у Конгресі наполягає на запровадженні таких обмежень. Наприклад – додаткових рівнів перевірки покупців зброї.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі цього ж дня, 23 березня, повідомила, що на розгляді законодавців уже є 2 законопроєкти щодо посилення контролю обігу зброї у США.

Демократи продовжать боротьбу, щоб покласти край повсякденним трагедіям насильства зі зброєю та гарантувати нашим громадянам безпеку,

– заявила Пелосі.

Тим часом в Україні Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт про обіг зброї