Об этом президент рассказал в интервью, сообщает 24 канал. Зеленский подчеркнул, что украинцы всегда были такими.

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"Наша цель – защита и свобода. Вообще больше нет ценностей, потому что наши дети – это наша свобода. Что останется после меня? Мои дети. Хочу, чтобы они были живы. Все, я больше ничего не хочу. Я просто этого желаю всем", – подчеркнул президент.

Глава государства также отметил, что сейчас украинцы очень объединились. Из-за этого страх России заключается в том, что в нашем государстве больше нет отдельно "власти" и "народа".

У нас есть только одно – мы все народная власть,

– подчеркнул Зеленский.

Интервью Владимира Зеленского: смотрите видео

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