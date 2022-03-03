Про це президент розповів в інтерв'ю, повідомляє 24 канал. Зеленський наголосив, що українці завжди були такими.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

"Наша ціль – захист і свобода. Взагалі більше немає цінностей, тому що наші діти – це наша свобода. Що залишиться після мене? Мої діти. Хочу, щоб вони були живі. Усе, я більше нічого не хочу. Я просто цього бажаю усім", – наголосив президент.

Глава держави також зауважив, що зараз українці неабияк об'єдналися. Через це страх Росії полягає у тому, що в нашій державі більше немає окремо "влади" і "народу".

У нас є тільки одне – ми усі народна влада,

– наголосив Зеленський.

Інтерв'ю Володимира Зеленського: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!