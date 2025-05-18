Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.

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Зеленские проведут частную встречу с Папой Римским

Сергей Никифоров подтвердил 24 Канала, что после мессы состоится аудиенция Владимира Зеленского и Елены Зеленской у Папы Римского Льва XIV.

Частная встреча пройдет в 14:30 по киевскому времени.

Напомним, во время своей инаугурационной речи Папа Римский Лев XIV упомянул об Украине. Понтифик подчеркнул, что "враждебность унесла жизни многих молодых людей в Украине" и добавил, что сейчас ожидаются переговоры для мира, "долговременного мира и справедливого мира".

Папа также поблагодарил всех римлян и верующих, которые пришли на мессу из всех частей света.