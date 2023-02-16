Маленькой Лизе всего 2 года. В результате ранения из-за ракетных обстрелов она не может ходить.
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Отец мечтает поставить дочь на ноги
Обломок в пояснице, переломы обеих костей правой голени, многочисленные раны – в таком состоянии Лиза попала в реанимацию в Днепре. Сейчас отец Лизы мечтает поставить девочку на ноги, чтобы она бегала так, как раньше. Для этого семья планирует продолжить реабилитацию за границей.
Врачи отмечают: как только состояние здоровья Лизы удалось стабилизировать, семью перевели в Национальный реабилитационный центр "Несокрушимые".
2-летняя Лиза проходит реабилитацию / Фото UNICEF Ukraine
Как семья уехала из Бахмута
Выбраться из поврежденного дома пострадавшим с тяжелыми минно-взрывными травмами помогли соседи. Семью экстренно госпитализировали в больницу в Константиновку. Там Павла прооперировали, достав из тела обломки.
Маме девочки, Инне, тоже изрядно досталось – у нее сложный перелом левого предплечья и черепно-мозговая травма. Хирурги реабилитационного центра оперировали женщину уже дважды. Говорят, что больше всего пострадала рука.
Находясь во Львове, семья узнала, что возвращаться им больше некуда – российские обстрелы оставили от их дома в Бахмуте стены. Эта новость стала потрясением, поэтому параллельно с хирургами, травматологами и специалистами по реабилитации с Инной и Павлом работают психотерапевты.
Во Львове откроют корпус реабилитации "Несокрушимые": что известно
- Отмечают, что реабилитационный корпус будет иметь 7 этажей с моделями квартиры и даже магазина. Это необходимо для того, чтобы пациенты могли максимально подготовиться к новым условиям жизни.
- Ежегодно центр будет оказывать помощь около 10 тысяч украинцам. Работники реабилитационного центра будут использовать современное оборудование и новейшие методики для восстановления полноценной жизни военных и гражданских, которые получили травмы в результате вооруженной агрессии врага.
- Реабилитационный корпус производят на базе старого корпуса поликлиники. Первыми партнерами этого проекта стали Красный Крест, Польша, город-партнер Львова Фрайбург. Часть реабилитационного оборудования, необходимого для работы центра уже предоставили Швейцария и Германия.