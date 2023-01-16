Отмечают, что у реабилитационного центра будет 7 этажей с моделями квартиры и даже магазина. Это необходимо для того, чтобы пациенты могли максимально подготовиться к новым условиям жизни.
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Кто сможет получить помощь в центре
Ежегодно центр "НЕСОКРУШИМЫЕ" будет оказывать помощь около 10 тысяч украинцам. Работники реабилитационного центра будут использовать современное оборудование и новейшие методики для восстановления полноценной жизни военных и гражданских, получившие травмы в результате вооруженной агрессии врага.
Во Львове откроют центр "НЕСОКРУШИМЫЕ": смотрите видео
Реабилитационный корпус производят на базе старого корпуса поликлиники. Первыми партнерами этого проекта стали Красный Крест, Польша, город-партнер Львова Фрайбург. Часть реабилитационного оборудования, необходимого для работы центра уже предоставили Швейцария и Германия.
Что ждет пациентов
Разработчики центра планируют оборудовать эрготерапевтическую квартиру с кухней, где пациентов будут учить снова о себе заботиться. В то же время специалисты по физической реабилитации будут работать бок о бок с психологами и психотерапевтами.
Отмечают, что, кроме центра, будет функционировать и дневной стационар и амбулаторная помощь. Более того, помощь в Реабилитационном корпусе будут получать пациенты стационара – для них предусмотрено 54 койки на двух этажах.
В новом корпусе реабилитационного центра установят новейшее оборудование:
- роботизированную систему ходьбы;
- экзоскелеты;
- робоперчатки, которые помогают двигать рукой и т.д.
Центр будет оснащен обязательной составляющей процесса восстановления – бассейном. Чтобы украинцы как можно скорее могли восстановиться после боевых травм, в центре "НЕСОКРУШИМЫЕ" запустили программу протезирования. Кроме обычных протезов специалисты Центра начали устанавливать пациентам бионические.
В Софийском соборе представили открытие центра реабилитации / Фото Львовский городской совет
Львовщину атаковали вражеские ракеты: коротко
- В ходе масштабной воздушной тревоги в Украине 14 января мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе была высока угроза ракетных обстрелов.
- К сожалению, впоследствии стало известно, что россияне атаковали Львовскую область. В частности, ударили по объекту критической инфраструктуры. Поэтому людей предупреждали о перебоях со светом и водой, а также аварийных отключениях электричества.
- Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что в Харьковской и Львовской областях сложная ситуация. Там 14 января работали ремонтные бригады и продолжалась ликвидация последствий атаки.
- В ДТЭК предупреждают украинцев о затяжных аварийных отключениях. Уверяют, что таким образом удастся минимизировать использование электроэнергии и стабилизировать энергосистему Украины.