Отмечают, что у реабилитационного центра будет 7 этажей с моделями квартиры и даже магазина. Это необходимо для того, чтобы пациенты могли максимально подготовиться к новым условиям жизни.

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Кто сможет получить помощь в центре

Ежегодно центр "НЕСОКРУШИМЫЕ" будет оказывать помощь около 10 тысяч украинцам. Работники реабилитационного центра будут использовать современное оборудование и новейшие методики для восстановления полноценной жизни военных и гражданских, получившие травмы в результате вооруженной агрессии врага.

Во Львове откроют центр "НЕСОКРУШИМЫЕ": смотрите видео

Реабилитационный корпус производят на базе старого корпуса поликлиники. Первыми партнерами этого проекта стали Красный Крест, Польша, город-партнер Львова Фрайбург. Часть реабилитационного оборудования, необходимого для работы центра уже предоставили Швейцария и Германия.

Что ждет пациентов

Разработчики центра планируют оборудовать эрготерапевтическую квартиру с кухней, где пациентов будут учить снова о себе заботиться. В то же время специалисты по физической реабилитации будут работать бок о бок с психологами и психотерапевтами.

Отмечают, что, кроме центра, будет функционировать и дневной стационар и амбулаторная помощь. Более того, помощь в Реабилитационном корпусе будут получать пациенты стационара – для них предусмотрено 54 койки на двух этажах.

В новом корпусе реабилитационного центра установят новейшее оборудование:

роботизированную систему ходьбы;

экзоскелеты;

робоперчатки, которые помогают двигать рукой и т.д.

Центр будет оснащен обязательной составляющей процесса восстановления – бассейном. Чтобы украинцы как можно скорее могли восстановиться после боевых травм, в центре "НЕСОКРУШИМЫЕ" запустили программу протезирования. Кроме обычных протезов специалисты Центра начали устанавливать пациентам бионические.

В Софийском соборе представили открытие центра реабилитации / Фото Львовский городской совет

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