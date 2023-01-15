Максим Козицкий в эфире телемарафона 15 января рассказал, что одну ракету из трех удалось сбить нашим военным из воздушного командования "Запад". По его словам, на подстанции продолжаются ремонтные работы.

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Какая ситуация со светом во Львовской области

Глава Львовской ОВО рассказал, что в области по состоянию на 10:45 15 января ориентировочно 150 тысяч абонентов без света.

Действуют графики аварийных отключений. Вода подаётся, электротранспорт ездит. У нас есть ограничения на уровне 50% от потребностей,

– заявил Козицкий.

По его словам, такая ситуация связана с тем, что удар был нанесен не только по подстанции во Львовской области, но и по генерирующим мощностям в пяти областях. В частности, Россия атаковала Киев, Харьков, Одессу, Кривой Рог, Днепр, Винницу, Ладыжин, Янтарь, Хмельницкий и другие города Украины.

Спасатели потушили пожар на месте попадания ракет

Максим Козицкий сообщил, что в результате атаки по объекту критической инфраструктуры на месте вспыхнул пожар.

В 18:16 (14 января – 24 Канал) пожарные погасили ее. Жертв или пострадавших из-за атаки в нашей области нет,

– заявил чиновник.

Он также добавил, что Львовщина разделяет боль Днепра, где из-за удара по многоэтажному дому, где количество погибших возросло до 20.

Что известно об атаке на Львовщину