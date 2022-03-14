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После обстрела Снигиревки есть проблемы со связью, – Ким
Российские оккупанты продолжают попытки наступления на Николаев. Также оккупанты обстреливают населенные пункты вблизи города.
Источник:телеграм Виталия Кима
Российские оккупанты продолжают попытки наступления на Николаев. Также оккупанты обстреливают населенные пункты вблизи города.
Источник:телеграм Виталия Кима
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