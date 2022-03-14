Російські окупанти здійснили обстріл міста Снігурівка, що на Миколаївщині. Внаслідок атаки ворога загинула людина.
До теми Авіаудар по школі на Миколаївщині: кількість жертв збільшилася
Проблеми зі зв'язком
Як повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, після обстрілу окупантів у міста виникли проблеми зі зв'язком.
По Снігурівці здійснили авіаудар. Там зараз проблеми зі зв'язком. Нагадую: якщо у вас не працює Лайф – переключіться на Київстар,
– сказав Кім.
Дивіться також: В окупантів здають нерви: херсонці вкотре показали, що не бояться росіян