Російські окупанти здійснили обстріл міста Снігурівка, що на Миколаївщині. Внаслідок атаки ворога загинула людина.

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Проблеми зі зв'язком

Як повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, після обстрілу окупантів у міста виникли проблеми зі зв'язком.

По Снігурівці здійснили авіаудар. Там зараз проблеми зі зв'язком. Нагадую: якщо у вас не працює Лайф – переключіться на Київстар,

– сказав Кім.

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