Подразделения ГСЧС совершили 28 выездов, 22 из которых пришлись на тушение пожаров. Еще 5 выездов было осуществлено для помощи населению и ликвидации последствий аварий, а 1 – для разборки завалов.

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В Киевском районе Харькова после обстрелов с неба произошли масштабные пожары. Самый большой возник во вспомогательном здании одного из местных вузов на площади 600 квадратных метров.

На месте происшествия работали 4 единицы пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава ГСЧС. В 23:08 пожар был ликвидирован,

– сообщили в ГСЧС.

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