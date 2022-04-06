Підрозділи ДСНС здійснили 28 виїздів, 22 з яких припали на гасіння пожеж. Ще 5 виїздів здійснили для допомоги населенню та ліквідації наслідків аварій, а 1 – для розбирання завалів.

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У Київському районі Харкова після обстрілів з неба виникли масштабні пожежі. Найбільша виникла у допоміжній будівлі одного з місцевих вишів на площі 600 квадратних метрів.

На місці події працювало 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу ДСНС. О 23:08 пожежу було ліквідовано,

– повідомили в ДСНС.

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