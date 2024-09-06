В ночь на 6 сентября в регионе слышали взрывы. В областной военной администрации сообщали о работе ПВО. Впоследствии мэр Львова озвучил последствия атаки.

В 4:14 Андрей Садовый сообщил, что вблизи Львовской общины – пожар. Он вспыхнул после падения вражеских "Шахедов".

Вблизи Малехова горят складские помещения. Спасатели уже на месте и мужественно выполняют свою работу,

– уточнил мэр.

Информации о пострадавших, по словам городского головы, пока нет. В то же время на территории Львовской общины – все спокойно. "В который раз благодарим силы ПВО", – подчеркнул Садовый.