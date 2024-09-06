В регион залетали вражеские “Шахеды”. 24 Канал призывает львовян находиться в укрытиях гражданской защиты, ведь это может спасти жизнь.

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Что известно о взрывах во Львове

Воздушную тревогу во Львовской области объявили в 01:10. Воздушные силы писали, что из Тернопольской области вражеские ударные беспилотники двигались на Львовскую область.

В 01:23 председатель Львовской ОВА Максим Козицкий написал, что российские БпЛА заходят в воздушное пространство области. Опасность была для жителей Перемышлян, Бибрки и Николаева.

Через 20 минут Козицкий сообщил о работе ПВО в области.

Во Львовской области работает ПВО. В том числе и мобильные огневые группы,

– написал он.

Глава Львовской ОВА также призвал граждан позаботиться о том, чтобы быть в безопасном месте, и оставайтесь там до отбоя. По состоянию на 01:58 Воздушная тревога в области еще продолжается.

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