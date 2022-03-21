Владимир Путин просто не способен признать свое поражение. Эту войну можно закончить только путем военного проигрыша России. Такое мнение в эфире 24 канала высказал блогер и писатель Ян Валетов.

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По его мнению, если закончить войну путем перемирия, то впоследствии Путин нападет снова.

Если мы сейчас договоримся о перемирии и разойдемся в разные стороны, то через 3-4 года он придет снова. Придет, потому что мы для него – кость в горле,

– подчеркнул Валетов.

Писатель также добавил, что существование украинцев и независимой Украины отрицает принципы, которые декларирует Владимир Путин.

Ян Валетов о вероятном развитии войны: смотрите видео