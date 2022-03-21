Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью. Он отметил, что в вопросах гарантии безопасности речь идет о конституционных изменениях и изменениях украинского законодательства.
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Нас не принимают в НАТО, потому что боятся Россию. Нам нужно успокоиться, сказать, "окей, другие гарантии безопасности". Есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами безопасности, которые, к сожалению, не могут нам предоставить стопроцентное членство в Альянсе, но готовы делать все то, что должен был бы делать Альянс, будь мы членами Альянса. И я считаю, что это нормальный компромисс,
– сказал Зеленский.
По его словам, он объясняет всем переговорным группам, что такие изменения могут произойти только после референдума.
"Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут – это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией. Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если мое это шествие будет с нашим народом" – подчеркнул президент.
Что известно о ходе переговоров с Россией
- Накануне президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не пойдет на компромиссы, связанные с ее территориальной целостностью и суверенитетом.
- 17 марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что согласование спорных моментов на переговорах с Россией может занять от нескольких дней до полутора недель, после чего будет начата подготовка возможной встречи президентов Украины и России.
- Диктатор Путин так формулировал российские требования: нейтральный и безъядерный статус Украины, демилитаризация, денацификация, признание оккупированного Крыма и суверенитет так называемых "ДНР" и "ЛНР".
- Издание Financial Times опубликовали якобы проект договоренности между Украиной и РФ о прекращении войны. По данным издания, соглашение включает объявление Киевом отказа от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности от союзников и вывод российских войск из Украины.