Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что сейчас всей Европе необходимо помочь Украине защищаться от России, нужно исключить применение оружия массового уничтожения.

Обратите внимание Столтенберг предупредил Россию, что ей не выиграть ядерную войну

Александр Мусиенко подчеркнул, что развязанная Путиным война в очередной раз свидетельствует, что нужно провести именно демилитаризацию России.

После нашей победы надо поднимать вопрос о ядерном разоружении России и о демилитаризации,

– сказал политолог.

Он добавил, что не может существовать страна, которая кичится не экономическими, социальными или гуманитарными достижениями, а только ядерным оружием, угрожая уничтожить планету – это недопустимо.

Заметьте – Путин продолжает шантаж ядерным оружием: смотрите видео