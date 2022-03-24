Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зазначив, що наразі усій Європі необхідно допомогти Україні захищатися від Росії, потрібно унеможливити застосування зброї масового знищення.

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Олександр Мусієнко наголосив, що розв'язана Путіним війна вкотре свідчить, що потрібно провести саме демілітаризацію Росії.

Після нашої перемоги треба піднімати питання про ядерне роззброєння Росії і про демілітаризацію,

– сказав політолог.

Він додав, що не може існувати країна, яка хизується не економічними, соціальними чи гуманітарними здобутками, а тільки ядерною зброєю, погрожуючи знищити планету – це недопустимо.

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