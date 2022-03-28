Операция "Возрождение"

План по восстановлению Украины может служить дополнительным аргументом принятия нас в Евросоюз, так как европейцам тогда будет проще инвестировать в наше восстановление.

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С нашей стороны, уже ведется работа над планами восстановления, привлечения и распределения средств между населенными пунктами. Слышал это от депутата Безгина.

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Украина возродится еще более мощной после победы в войне с Россией / Фото ZN.UA

Это должно произойти после того славного дня победы, которого мы все очень ждем.

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