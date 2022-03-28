Операція "Відродження"
План з відбудови України може слугувати додатковим аргументом прийняття нас до Євросоюзу, позаяк європейцям буде тоді простіше інвестувати у наше відновлення.
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З нашого боку вже ведеться робота над планами відбудови, залучення та розподілення коштів між населеними пунктами. Чув це від депутата Безгіна.
Україна відродиться ще потужнішою після перемоги у війні з Росією / Фото ZN.UA
Це має відбутися після того славетного дня перемоги, на який ми всі дуже чекаємо.
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