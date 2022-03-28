Операція "Відродження"

План з відбудови України може слугувати додатковим аргументом прийняття нас до Євросоюзу, позаяк європейцям буде тоді простіше інвестувати у наше відновлення.

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З нашого боку вже ведеться робота над планами відбудови, залучення та розподілення коштів між населеними пунктами. Чув це від депутата Безгіна.



Україна відродиться ще потужнішою після перемоги у війні з Росією / Фото ZN.UA

На додаток, ці гроші планують залучити й до фінансування стратегій розвитку всіх громад, щоб ми не лише відбудувалися, а й зробили ривок у 50 років, максимально наблизившись таким чином до Єврозони за рівнем та якістю життя.

Це має відбутися після того славетного дня перемоги, на який ми всі дуже чекаємо.

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