Командир чеченского батальона в Украине имени шейха Мансура Муслим Чеберлоевский заявил, что Путин планировал нападение давно. Именно сейчас этот новый отряд чеченцев формируется в нашем государстве.

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Путин планировал нападение на Киев и на остальную Украину. Поэтому, когда в 2016 – 2017 годах объявили перемирие в Минске, то несмотря на договоренности, все это время они готовились к большому нападению,

– сказал чеченец.

По его словам, они предупреждали об этом.

"Хотя мы и нашим военным и Службе безопасности Украины говорили: это так не закончится, они взяли паузу на подготовку. Мы это проходили у себя на территории, в своих войнах, верить им ни на секунду нельзя, а надо готовиться", – сказал Чеберлоевский.

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