Командир чеченського батальйону в Україні імені шейха Мансура Муслім Чеберлоєвський заявив, що Путін планував напад давно. Саме зараз цей новий загін чеченців формується в нашій державі.
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Україна вже 13 день героїчно відбиває напад Росії. Нам допомагають у цьому навіть іноземці, зокрема, й чеченський батальйон.
Джерело:Радіо Свобода
Командир чеченського батальйону в Україні імені шейха Мансура Муслім Чеберлоєвський заявив, що Путін планував напад давно. Саме зараз цей новий загін чеченців формується в нашій державі.
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