5 850 из них получили первую дозу, а 12 350 – вторую. В то же время дополнительную дозу сделали 123 человека, а бустерную дозу – 2 053.
К теме В Италии ввели крупные штрафы для невакцинированных пожилых людей
Прививки проводились 317 мобильными бригадами по иммунизации, в 1 838 пунктах прививки и в 381 центре вакцинации населения.
Сколько в целом вакцинировали украинцев
Вакцинальная кампания против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. С тех пор прививки сделали 14 813 186 человек, 14 813 184 из них получили первую дозу, а 13 980 473 – 2 дозы.
Дополнительную дозу сделали 6 224 человека, еще 20 462 – бустерную.
Всего в стране провели 28 820 343 COVID-прививки.
Какие препараты использовались:
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 389 690,
- Coronavac – 4 809 851,
- AstraZeneca – 1 624 301,
- Moderna – 1 481 477,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала
Будет интересно: самые распространенные мифы о вакцинации