5 850 з них отримали першу дозу, а 12 350 – другу. Натомість додаткову дозу зробили 123 людини, а бустерну дозу – 2 053.

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Щеплення проводилось 317 мобільними бригадами з імунізації, у 1 838 пунктах щеплення та у 381 центрі вакцинації населення.

Скільки загалом вакцинували українців

Вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Відтоді щеплення зробили 14 813 186 людей, 14 813 184 з них отримали першу дозу, а 13 980 473 – 2 дози.

Натомість додаткову дозу зробили 6 224 людини, ще 20 462 – бустерну.

Загалом в країні провели 28 820 343 COVID-щеплення.

Які препарати використовувались:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 389 690,

Coronavac – 4 809 851,

AstraZeneca – 1 624 301,

Moderna – 1 481 477,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Зверніть увагу! Невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.

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