Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что чтит память армян, погибших в 1915 году. Он также выразил соболезнования потомкам пострадавших.

Об этом сообщается в послании главы турецкого государства к Константинопольскому армянскому Патриарху Сааку Машаляну.

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В то же время политик отметил, что есть определенные круги, которые пытаются политизировать события 1915 года и превратить их в орудие давления на Анкару.

Он также призвал к развитию связей с Арменией на основе принципов добрососедства и взаимного уважения.

Мы не должны допускать забвения культуры сосуществования турок и армян, которое приумножалось на протяжении сотен лет и считалось примером для всего человечества. С уважением чту память армян Османского государства, погибших в сложных условиях Первой мировой войны, выражаю соболезнования их внукам,

– сказал Эрдоган.

Обратите внимание! Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден сделал заявление, в котором официально признал геноцид армян в Османской империи.

Геноцид армян в 1915 году: что известно