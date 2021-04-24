После признания Байденом Геноцида армян Эрдоган сделал заявление
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что чтит память армян, погибших в 1915 году. Он также выразил соболезнования потомкам пострадавших.
Источник:Anadolu
Об этом сообщается в послании главы турецкого государства к Константинопольскому армянскому Патриарху Сааку Машаляну.
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В то же время политик отметил, что есть определенные круги, которые пытаются политизировать события 1915 года и превратить их в орудие давления на Анкару.
Он также призвал к развитию связей с Арменией на основе принципов добрососедства и взаимного уважения.
Мы не должны допускать забвения культуры сосуществования турок и армян, которое приумножалось на протяжении сотен лет и считалось примером для всего человечества. С уважением чту память армян Османского государства, погибших в сложных условиях Первой мировой войны, выражаю соболезнования их внукам,
– сказал Эрдоган.
Геноцид армян в 1915 году: что известно
- Днем геноцида армянского населения считают 24 апреля 1915 года, когда младотурецкие правители приказали собрать армянскую интеллигенцию в Стамбуле и депортировать. Многие люди в тот день погибли.
- В течение следующих 3 лет в общем погибло более 1,5 миллиона армян, остальные бежали или были выселены османами в Месопотамию, Ливан, Сирию через пустыни, где большинство из них погибло от голода и болезней.
- Факт геноцида признали более 20 стран мира, а также Европарламент.
- Турция считает некорректным использование термина "геноцид", и говорит, что тогда была "братоубийственная война и обе стороны несли потери".
- Кроме этого, Анкара признает только 300 тысяч жертв со стороны армян.
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