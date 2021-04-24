В Турции возмущены заявлением президента США Джо Байдена о признании геноцида армян и назвали его "популистским". В то же время в Армении приветствовали высказывание американского лидера.

Реакция Армении

Министерство иностранных дел Армении отметило, что заявление Байдена является значительным вкладом в всемирное признание геноцида армян. Кроме того, оно предотвратит будущие трагедии.

Актуально Байден официально признал геноцид армян

Мы приветствуем послание президента США по случаю годовщины геноцида армян, в котором совершенные против армянского народа массовые злодеяния четко называются геноцидом. США недвусмысленно подтвердили свою приверженность защите прав человека,

– говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что во время геноцида Штаты помогали армянам.

Возмущение Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу возмутился заявлением Байдена и сказал, что оно подрывает отношения между Вашингтоном и Анкарой.

"Нам нечему учиться у кого-нибудь о нашем прошлом. Политический популизм – самая большая измена миру и справедливости. Мы полностью отвергаем это заявление, основанное исключительно на популизме", – подчеркнул министр.

Он отметил, что заявление США якобы искажает исторические факты. Турецкий народ, мол, никогда его не примет.

Обратите внимание! Президент Турции Реджеп Эрдоган также отреагировал на признание геноцида. Он заявил, что попытки политизировать события 1915 года и превратить их "в орудие давления на Анкару" не принесут пользы. Отношения армян и турок президент назвал "примером для всего человечества" на протяжении нескольких веков. Геноцид армян Эрдоган назвал "гибелью в сложных условиях Первой мировой войны".

Коротко о геноциде армян

Источник: Википедия