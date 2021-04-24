Стамбул и Ереван отреагировали на признание Байденом геноцида армян
В Турции возмущены заявлением президента США Джо Байдена о признании геноцида армян и назвали его "популистским". В то же время в Армении приветствовали высказывание американского лидера.
Источник:24 канал
Реакция Армении
Министерство иностранных дел Армении отметило, что заявление Байдена является значительным вкладом в всемирное признание геноцида армян. Кроме того, оно предотвратит будущие трагедии.
Актуально Байден официально признал геноцид армян
Мы приветствуем послание президента США по случаю годовщины геноцида армян, в котором совершенные против армянского народа массовые злодеяния четко называются геноцидом. США недвусмысленно подтвердили свою приверженность защите прав человека,
– говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что во время геноцида Штаты помогали армянам.
Возмущение Турции
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу возмутился заявлением Байдена и сказал, что оно подрывает отношения между Вашингтоном и Анкарой.
"Нам нечему учиться у кого-нибудь о нашем прошлом. Политический популизм – самая большая измена миру и справедливости. Мы полностью отвергаем это заявление, основанное исключительно на популизме", – подчеркнул министр.
Он отметил, что заявление США якобы искажает исторические факты. Турецкий народ, мол, никогда его не примет.
Коротко о геноциде армян
Источник: Википедия
- Османская империя в 1915 году депортировала армян из Стамбула в условиях, приводящих к неминуемой смерти.
- В течение трех лет погибли более 1,5 миллиона армян.
- Факт геноцида признали 20 стран мира, в том числе и Европарламент. В то же время Турция называет эти события "братоубийственной войной".
Поделиться новостью