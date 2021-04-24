У Туреччині обурилися заявою президента США Джо Байдена про визнання геноциду вірмен та назвали її "популістською". Водночас у Вірменії привітали висловлювання американського лідера.

Реакція Вірменії

Міністерство закордонних справ Вірменії наголосило, що заява Байдена є значним внеском у всесвітнє визнання геноциду вірмен. Крім того, вона запобігатиме майбутнім трагедіям.

Актуально Байден офіційно визнав геноцид вірмен

Ми вітаємо послання президента США з нагоди річниці геноциду вірмен, у якому вчинені проти вірменського народу масові злодіяння чітко називаються геноцидом. США недвозначно підтвердили свою прихильність захисту прав людини,

– мовиться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що під час геноциду Штати допомагали вірменам.

Обурення Туреччини

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу обурився заявою Байдена і сказав, що вона підриває відносини між Вашингтоном і Анкарою.

"Нам немає чому вчитися у кого-небудь щодо нашого минулого. Політичний популізм – найбільша зрада миру і справедливості. Ми повністю відкидаємо цю заяву, засновану виключно на популізмі", – підкреслив міністр.

Він наголосив, що заява США нібито спотворює історичні факти. Турецький народ, мовляв, ніколи це не сприйме.