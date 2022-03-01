Украина уже обратилась в соответствующие морские государства и ассоциации мира с информацией о военном вторжении России на территорию суверенной Украины и фактами нарушения ею международного морского права. Речь идет о 50 таких обращениях.

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Россию могут отрезать от морского сообщения

Украина требует остановить морское сообщение с портами России, как и обслуживание российских судов в иностранных портах. Кроме того, Украина готовит документ, который запретит находиться в территориальном море Украины и заходить в морские порты Украины для:

судов под флагом русской Федерации;

судов, собственниками, участниками (акционерами, членами) или конечными бенефициарами которых являются граждане России, юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации, а также физические и юридические лица, в отношении которых применены санкции (в соответствии с Законом Украины "О санкциях").

Украинским кораблям также будут запрещены меры в порты Российской Федерации. Сегодня ожидают, что Кабмин примет два решения:

о расторжении соглашения об использовании внутренних водных путей с Беларусью;

о закрытии портов Украины для судов под флагом РФ, запрете судозаходов украинских судов в порты РФ, а также – главное обращение к ИМО с целью распространения указанной информации и внедрения аналогичных санкций другими странами.

Для обеспечения безопасности Правительство Украины установило 3-й уровень безопасности в морских портах. По состоянию на 1 марта 2022 соответствующие санкции уже ввела Великобритания.