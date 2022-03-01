Україна уже звернулася до повідних морських держав та асоціацій світу з інформацією про військове вторгнення Росії на територію суверенної України та фактами порушення нею міжнародного морського права. Наразі йдеться про 50 таких звернень.

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Росію можуть відрізати від морського сполучення

Україна вимагає зупинити морське сполучення з портами Росії, як і обслуговування російських суден в іноземних портах. Крім того, Україна зараз готує документ, який заборонить перебувати у територіальному морі України й заходити до морських портів України для:

суден під прапором Російської Федерації;

суден, власниками, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни Росії, юридичні особи, які зареєстровані на території Російської Федерації, а також фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано санкції (відповідно до Закону України "Про санкції").

Українським кораблям також буде заборонено заходи до портів Російської Федерації. Сьогодні очікують, що Кабмін ухвалить два рішення:

про розірвання угоди про використання внутрішніх водних шляхів з Білоруссю;

про закриття портів України для суден під прапором РФ, заборону суднозаходжень українських суден до портів РФ, а також – головне звернення до ІМО з метою поширення зазначеної інформації та впровадження аналогічних санкцій іншими країнами.

Задля гарантування безпеки Уряд України встановив 3-й рівень безпеки в морських портах. Станом на 1 березня 2022 року відповідні санкції уже запровадила Велика Британія.

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