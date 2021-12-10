Соответствующую информацию Шабунин обнародовал 10 декабря. В частности говорится об угрозах из телеграм-каналов, "аффилированных с портовым".

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Шабунин заявил об угрозах со стороны Портнова

Аффилированный с Портновым телеграм-канал перепощивает друга Портнова (Бужанского) с очевидной угрозой меня убить,

– заявил глава Центра противодействия коррупции.

Виталий Шабунин также опубликовал ссылку на вышеупомянутое сообщение. В частности в нем говорится: "Хотим напомнить Виталику Шабунину, что труп Павлика Морозова с ножевыми ранениями нашли в осине".



Сообщение с угрозами Шабунину / Скриншот из телеграма EQUILIBRIUM

В качестве доказательств того, что телеграм действительно "портновский", Шабунин опубликовал "пиететные сообщения о собственно самом Портнове". В частности, в публикациях подают большие комментарии самого Портнова, который комментирует санкции против себя, а также в другом посте политика времен Януковича называют "уважаемым".

Тупицкий тоже отреагировал на санкции США

Тупицкий же в ступоре: "Для меня это шокирующая новость, которую я считаю полной чушью". Он считает фейком информацию, размещенную на сайте Госдепа США,

– написал Шабунин.

Он также объяснил, что это не фейк, и добавил: "Мы (с партнерами) упорно над этим работали, а неотвратимость успеха стала очевидной еще в ноябре 2020 года".



Что известно о Тупицком / Инфографика 24 канала

Коротко о санкциях против Тупицкого и Портнова

США ввели санкции против экс-регионала Андрея Портнова и его фонда. В частности политик во времена Януковича был главой его администрации.

Штаты объяснили, что санкции ввели из-за того, что "Портнов наладил связи с судами и правоохранительными органами благодаря взяткам. Кроме того, Андрею Портнову инкриминируют вмешательство в работу генпрокурора Украины и попытки повлиять на Конституционный суд".

Санкции также ввели против экс-главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и его жены Ольги. В отношении Тупицкого говорится, что он "получил взятку в особо крупном размере во время своего пребывания на должности".

В Центре противодействия коррупции рассказали, что его жена Ольга была помощницей нардепа седьмого созыва Александра Бобкова, который сейчас сотрудничает с российскими оккупантами. Также она владеет 67% капитала компании Vega Financial в США.

Санкции США против Портнова – смотрите видео

Полный текст публикации Виталия Шабунина

Портнов передает угрозы меня убить, а Тупицкий в ступоре, – первая реакция на санкции.

Аффилированный с портовым телеграм-канал перепощивает друга Портнова (Бужанского) с очевидной угрозой меня убить. То, что этот телеграм-канал портновский, читается из кучи пиететных сообщений о собственно самом Портнове.

Тупицкий же в ступоре: "Для меня это шокирующая новость, которую я считаю полной чушью". Он считает фейком информацию, размещенную на сайте Госдепа США.

Нет, господин Тупицкий, это не фейк: мы (с партнерами) упорно над этим работали, а неотвратимость успеха стала очевидной еще в ноябре 2020 года.