Відповідну інформацію Шабунін оприлюднив 10 грудня. Зокрема мовиться про погрози з телеграм-каналів "афільований з Портовим".

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Шабунін заявив про погрози зі сторони Портнова

Афільований з Портовим телеграм-канал перепощує друга Портнова (Бужанського) з очевидною погрозою мене вбити,

– заявив глава Центру протидії корупції.

Віталій Шабунін також опублікував посилання на вищезгаданий допис. Зокрема у ньому мовиться: "Хочемо нагадати Віталійку Шабуніну, що труп Павлика Морозова з ножовими пораненнями знайшли в осині".



Допис з погрозами Шабуніну / Скриншот з телеграму EQUILIBRIUM

Як докази того, що телеграм дійсно "портновський" Шабунін опублікував "пієтетні повідомлення про власне самого Портнова". Зокрема у дописах подають великі коментарі самого Портнова, який коментує санкції проти себе, а також у іншому дописі політика часів Януковича називають "шановним".

Тупицький також відреагував на санкції США

Тупицький же в ступорі: "Для мене це шокуюча новина, яку я вважаю повною нісенітницею". Він вважає фейком інформацію, розміщену на сайті держдепу США,

– написав Шабунін.

Він також пояснив, що це не фейк та додав: "Ми (з партнерами) наполегливо над цим працювали, а невідворотність успіху стала очевидною ще в листопаді 2020 року".



Що відомо про Тупицького / Інфографіка 24 каналу

Коротко про санкції проти Тупицького та Портнова

США ввели санкції проти ексрегіонала Андрія Портнова та його фонду. Зокрема політик за часів Януковича був очільником його адміністрації.

Штати пояснили, що санкції запровадили через те, що "Портнов налагодив зв'язки з судами та правоохоронними органами завдяки хабарям. Також Андрію Портнову інкримінують втручання в роботу генпрокурора України та спроби вплинути на Конституційний суд".

Санкції також ввели проти ексголови Конституційного Суду України Олександра Тупицького та його дружини Ольга. Щодо Тупицького мовиться, що він "отримав хабар в особливо великому розмірі під час свого перебування на посаді".

У Центрі протидії корупції розповіли, що його дружина Ольга була помічницею нардепа сьомого скликання Олександра Бобкова, який наразі співпрацює з російськими окупантами. Також вона володіє 67% капіталу компанії Vega Financial в США.

Санкції США проти Портнова – дивіться відео

Повний текст публікації Віталія Шабуніна

Портнов передає погрози мене вбити, а Тупицький в ступорі, – перша реакція на санкції.

Афільований з Портовим телеграм-канал перепощує друга Портнова (Бужанського) з очевидною погрозою мене вбити. Те, що цей телеграм-канал портновський читається з купи пієтетних повідомлень про власне самого Портнова (наприклад цього, чи цього, чи цього – і це за один вечір).

Тупицький же в ступорі: "Для мене це шокуюча новина, яку я вважаю повною нісенітницею". Він вважає фейком інформацію, розміщену на сайті держдепу США.

Ні, пане Тупицький, це не фейк: ми (з партнерами) наполегливо над цим працювали, а невідворотність успіху стала очевидною ще в листопаді 2020 року.