В Минцифры в очередной раз подчеркнули, что повесток у Дие никогда не будет. Информация, которая распространялась в сети, не является правдой.

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Что будет вместо этого

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем заявлении не только отверг любую возможность появления повесток в Дие, но и сказал, что точно ожидает украинцев.

В следующем году будет 1 млн дронов. Повесток в Дие не будет никогда. И только так,

– говорится в сообщении.

Слухи о возможном появлении повесток в Дие появляются уже не в первый раз, однако в Минцифре всегда однозначно опровергают эту информацию. В Украине идет общая мобилизация и военное положение, однако повесток в Дие не будет. В то же время в Украине действует электронный реестр военнообязанных.

Реестр военнообязанных Оберег: что это такое