Электронный реестр военнообязанных Оберег уже верифицирован. Теперь в планах – создание документа, подтверждающего статус военнообязанного. Об этом 21 декабря заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Смотрите также Никаких обсуждений призыва в ВСУ из-за границы в повестке дня нет, – Минобороны

Что это значит

Ранее начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщал, что электронный реестр военнообязанных "Оберег" уже работает, однако он пока не синхронизирован с другими государственными реестрами. И это было самой большой проблемой.

Во время закрытой встречи до ста дней работы нового руководства Минобороны с представителями стран G7 в Киеве Черногоренко подчеркнула, что онлайн-услуги для военных и верификация реестра военнообязанных "Оберег" были приоритетом за этот период работы.

Она сообщила, что после верификации из реестра исчезли дубли и неактуальные данные. Сообщается, что качество наполнения Оберег выросло с 27% до 88%.

Раньше повестки могли приходить людям несколько раз, их получали граждане непригодные для службы или даже родственники погибших. Благодаря верификации с другими государственными реестрами мы увеличили качество наполнения данных с 27% до 88%, удалили дубли и неактуальные данные,

– объяснила Черногоренко.

В Украине появятся новые электронные услуги

Екатерина Черногоренко сообщила, что на базе реестра военнообязанных министерство планирует запускать новые электронные услуги. К примеру, онлайн-услуга бронирования, которая даст антикоррупционный эффект.

Кроме того, она сообщила, что в работе разработка и создание реестра военнослужащих. Это позволит с одной точки контролировать весь список личного состава.