Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил, что электронный реестр военнообязанных "Оберег" уже работает, однако он пока не синхронизирован с другими государственными реестрами. По его словам, после принятия соответствующего законопроекта, в большинстве случаев потребность в мерах оповещения просто отпадет, потому что будут синхронизированы разные базы данных.
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Как реестр изменит ситуацию
Глава пресс-службы отметил, что в настоящее время та электронная база, которая работает в ТЦК, позволяет сотрудникам военкоматов оповещать граждан в любой точке Украины. Существовавшие в бумажном виде данные были перенесены в электронный формат.
По его словам, после того, как все заработает, все вопросы посещения представителями ТЦК спортклубов и ресторанов или оповещения на блокпостах автоматически отпадут. Фитьо отметил, что электронный реестр упростит проведение мобилизации ресурсов: человеческих, транспортных и т.п.
Мы сейчас очень большое количество человеческих ресурсов тратим именно на осуществление мер оповещения. И российская пропаганда тоже на этой теме нанесла очень большой вред. У определенной категории мужчин есть некий страх посещения ТЦК и СП. Они полагают, что первая повестка – это сразу отправка на фронт. Это так вложила российская пропаганда, проведя очень большую работу,
– заявил он.
Как работают повестки
Руководитель пресс-службы подчеркнул, что получение военнообязанным первой повестки лишь означает, что ему нужно явиться в ТЦК и СП для обновления данных и прохождения ВЛК. Фитьо отметил, что вторую повестку военнообязанный получит только тогда, когда потребуется его профессия (при условии, что он пригоден к военной службе).
Только тогда вам будет предоставлена вторая повестка, по которой военнообязанный едет в учебный центр, где проходит обучение минимум месяц. Если же профессия сложнее, то обучение может длиться и два, и три месяца,
– сказал он.
Он добавил, что учения также проходят за границей у иностранных партнеров Украины. В качестве примера он привел Великобританию, Германию, Польшу, Испанию.
Другие заявления Фитьо
- Недавно Владимир Фитьо заявил, что 18-летним парням могут вручать повестки. В таком случае они должны прийти в военкомат со справкой об учебе или приписным свидетельством.
- Ранее Фитьо назвал законной раздачу повесток в ресторанах или спортзалах, потому что это общественные места. Он отметил, что в Украине осуществление мер оповещения возможно там, где это не запрещено.
- Напомним, начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ сообщал, что в Украине существует проблема с уклонением от мобилизации, однако она не является массовой и не влияет на общую ситуацию. Фитьо считает, что многие вопросы и проблемы будут решены после полноценного ввода реестра и синхронизации баз данных.