Спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо объяснил, законно ли вручать повестку в общественных местах. По его словам, это отвечает законодательству.

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Законом четко установлены границы

Фитьо отметил, что если бы представителей ТЦК зафиксировали в отделении больницы травматологии и если бы они там раздавали повестки – это было бы странно, а спортзал – это общественное место.

То есть законом четко установлено, что осуществление мер оповещения возможно там, где не запрещено. В данном случае это заведение, которое предоставляет общественные услуги, так же как и заведения питания,

– сказал он.

Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки могут проводить соответствующие мероприятия, если владельцы заведений не возражают.

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