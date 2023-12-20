Речник Сухопутних військ Володимир Фітьо пояснив, чи законно вручати повістку у громадських місцях. За його словами, це відповідає законодавству.
Дивіться також Мобілізація студентів: яку відстрочку і кому тепер надаватиме держава
Законом чітко встановлені межі
Фітьо зазначив, що якби представників ТЦК зафіксували у відділенні лікарні травматології і якби вони там роздавали повістки – це було би дивно, а спортзал – це громадське місце.
Тобто законом чітко встановлено, що здійснення заходів оповіщення можливо там, де не заборонено. В даному випадку це є заклад, який надає громадські послуги, так само як і заклади харчування,
– сказав він.
Співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можуть проводити відповідні заходи, якщо власники закладів не заперечують.
В ТЦК пояснили причину посилення мобілізації
- Посилення мобілізації саме особовим складом ТЦК немає і не передбачається найближчим часом. Як наразі проходить мобілізація, розповів речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін.
- Він зазначив про недотримання правил військового обліку. Істомін заявив, що під час адресного оповіщення ― по квартирах, було виявлено, що багато громадян порушують правила обліку та не повідомляють своєчасно про зміну місця проживання.
- Істомін зазначив, що повістка, яку вручають ТЦК під час оповіщення, є не що інше, як виклик саме до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.