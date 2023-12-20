В последние месяцы в обществе накопилось достаточно много вопросов о проведении мобилизационных действий в Украине. Так, спикер командования Сухопутных войск Владимир Фитьо объяснил вопрос о вручении сейчас повесток мужчинам с восемнадцати лет.
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Повестки мужчинам с восемнадцати лет
Владимир Фитьо отметил, что приписка к призывным участкам происходит вообще с семнадцати лет.
Он отметил, что когда ребята учатся в школе, то они проходят первичное медицинское освидетельствование и, соответственно, уже становятся на военный учет в своих ТЦК и СП.
Потому что для поступления в высшие учебные заведения, заведения среднего технического образования необходимо иметь приписное свидетельство своего ТЦК и СП.
Так – им (18-летним – 24 Канал) могут вручить повестку, тогда они просто появляются в свой ТЦК и СП, показывают справку об учебе или приходят с приписным свидетельством. А еще лучше – иметь все эти документы при себе и все эти вопросы сразу снимаются,
– отметил Фитьо.
По словам Фитьо, повестка – это не отправка на фронт. Он подчеркнул, что повестка – это для уточнения учетных данных.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Представители ТЦК в последнее время начали вручать повестки в общественных местах: ресторанах и спортзалах. Владимир Фитьо объяснил, что вручать повестку в общественных местах отвечает законодательству.
- Законом четко установлено, что осуществление мер оповещения возможно там, где не запрещено. Сотрудники ТЦК и СП могут проводить соответствующие мероприятия, если владельцы заведений не возражают.
- С распространением мобилизационных действий в Украине увеличилось количество студентов. Так, студенты, учащиеся на дневной и дуальной форме, имеют отсрочку от мобилизации. Однако есть исключение.
- Заместитель главы МОН объяснил – если у человека есть диплом магистра или специалиста, который приравнивается к магистра, и они поступают на еще одного магистра, то они имеют право на него поступить. Однако это не гарантирует отсрочку от мобилизации. Если человек имеет диплом магистра и он поступает в аспирантуру, то есть.