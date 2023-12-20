Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив, що електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" вже працює, однак він поки що не синхронізований з іншими державними реєстрами. За його словами, після ухвалення відповідного законопроєкту, у більшості випадків потреба в заходах оповіщення просто відпаде, тому що будуть синхронізовані різні бази даних.

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Як реєстр змінить ситуацію

Голова пресслужби зауважив, що на цей час та електронна база, що працює у ТЦК, дає змогу співробітникам військкоматів оповіщати громадян в будь-якій точці України. Дані, які існували у паперовому вигляді, були перенесені в електронний формат.

З його слів, після того, як усе запрацює, всі питання щодо відвідування представниками ТЦК спортклубів та ресторанів чи здійсненням оповіщення на блокпостах автоматично відпадуть. Фітьо зауважив, що електронний реєстр спростить проведення мобілізації ресурсів: людських, транспортних тощо.

Ми зараз дуже велику кількість людських ресурсів витрачаємо саме на здійснення заходів оповіщення. І російська пропаганда теж на цій темі зробила дуже велику шкоду. В певної категорії чоловіків є якийсь страх до відвідування ТЦК та СП. Вони думають, що перша повістка – це відразу відправка на фронт. Це так вклала російська пропаганда, провівши дуже велику роботу,

– заявив він.

Як працюють повістки

Керівник пресслужби наголосив, що отримання військовозобов'язаним першої повістки лише означає, що йому треба з'явитися в ТЦК та СП для оновлення даних та проходження ВЛК. Фітьо зауважив, що другу повістку військовозобов'язаний отримає лише тоді, коли буде потреба в його професії (за умови, що він є придатним до військової служби.

Тільки тоді вам буде надана друга повістка, за якою військовозобов'язаний їде до навчального центру, де проходить навчання мінімум місяць. Якщо ж професія є складнішою, то навчання може тривати і два, і три місяці,

– сказав він.

Він додав, що навчання також проходять за кордоном в іноземних партнерів України. Як приклад він навів Велику Британію, Німеччину, Польщу, Іспанію.

Інші заяви Фітьо