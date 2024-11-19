Про це розповідає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю радника президента США Джейка Саллівана для PBS News. Він підкреслив, що Америка вже надала Україні танки, системи HIMARS і Patriot, а також схвалила передачу винищувачів F-16.

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Людські ресурси важливіші за нові системи озброєнь

Втім, за його словами, ключ до успіху на фронті лежить у людських ресурсах, а не в окремих видах озброєнь.

Салліван пояснив, що результати на полі бою не залежать безпосередньо від наданих систем озброєнь, оскільки вирішальну роль відіграють мобілізація та людські ресурси.

Він також заявив, що попереднє надання певних видів озброєнь не гарантувало б суттєвих змін у військових успіхах України.

Чи змінилася ситуація після передачі танків чи винищувачів? Ми вважаємо, що жодна система зброї не є вирішальною в цій битві. Все залежить від чисельності сил на лінії фронту,

– підсумував Салліван.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що точну кількість мобілізованих чоловіків оголошувати недоречно, хоча людських ресурсів на фронті не вистачає.

Він також прокоментував новий закон про мобілізацію. За його словами, деякі його положення можуть потребувати корекції, якщо вони не підтримані суспільством.