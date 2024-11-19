Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на интервью советника президента США Джейка Салливана для PBS News. Он подчеркнул, что Америка уже предоставила Украине танки, системы HIMARS и Patriot, а также одобрила передачу истребителей F-16.

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Человеческие ресурсы важнее новых систем вооружений

Впрочем, по его словам, ключ к успеху на фронте лежит в человеческих ресурсах, а не в отдельных видах вооружений.

Салливан объяснил, что результаты на поле боя не зависят непосредственно от предоставленных систем вооружений, поскольку решающую роль играют мобилизация и человеческие ресурсы.

Он также заявил, что предварительное предоставление определенных видов вооружений не гарантировало бы существенных изменений в военных успехах Украины.

Изменилась ли ситуация после передачи танков или истребителей? Мы считаем, что ни одна система оружия не является решающей в этой битве. Все зависит от численности сил на линии фронта,

– подытожил Салливан.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что точное количество мобилизованных мужчин объявлять неуместно, хотя человеческих ресурсов на фронте не хватает.

Он также прокомментировал новый закон о мобилизации. По его словам, некоторые его положения могут нуждаться в коррекции, если они не поддержаны обществом.