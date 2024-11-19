В законе детализирован перечень оснований для отсрочки, но с момента, когда он вступил в силу, ничего не изменилось. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Факты ICTV.

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Кого не могут мобилизовать по новому закону

Практикующий юрист в сфере военного права и мобилизации Антон Ревенко рассказал, что в целом не могут мобилизовать мужчин в возрасте до 25 и после 60 лет. А также лиц, которые признаны непригодными и исключены из воинского учета.

Женщин также не будут призывать, пока они могут мобилизоваться только добровольно. Согласно закону, все остальные категории населения не подлежат призыву только при условии получения отсрочки.

Однако некоторые военнообязанные не подлежат призыву по мобилизации, а именно:

граждане, что забронированы для работы в органах государственной власти и критически важных предприятиях;

лица, имеющие инвалидность или временно непригодные по состоянию здоровья согласно заключению ВВК;

женщины и мужчины, содержащие трое или более детей в возрасте до 18 лет. За исключением тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов;

женщины и мужчины, воспитывающие по меньшей мере одного ребенка самостоятельно;

родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью или такого, который имеет тяжелые заболевания;

женщины и мужчины, что опекаются недееспособным лицом;

члены семей лиц, которым посмертно присвоили звание Герой Украины и тому подобное.

Ревенко добавляет, что соискателей профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме, также не могут призвать на службу. Кроме этого, определенные категории госслужащих тоже не подлежат призыву.