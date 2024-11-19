У законі деталізовано перелік підстав для відстрочки, але з моменту, коли він набув чинності, нічого не змінилося. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Факти ICTV.

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Кого не можуть мобілізувати за новим законом

Практикуючий юрист у сфері військового права та мобілізації Антон Ревенко розповів, що загалом не можуть мобілізувати чоловіків віком до 25 і після 60 років. А також осіб, які визнані непридатними та виключені з військового обліку.

Жінок також не призиватимуть, наразі вони можуть мобілізуватися лише добровільно. Згідно із законом, всі інші категорії населення не підлягають призову лише за умови отримання відстрочки.

Проте деякі військовозобов'язані не підлягають призову під час мобілізації, а саме:

громадяни, що заброньовані для роботи в органах державної влади та критично важливих підприємствах;

особи, що мають інвалідність чи є тимчасово непридатними за станом здоров'я згідно з висновком ВЛК;

жінки та чоловіки, що утримують троє чи більше дітей віком до 18 років. За винятком тих, що мають заборгованість зі сплати аліментів;

жінки та чоловіки, що виховують щонайменше одну дитину самостійно;

батьки, що виховують дитину з інвалідністю чи таку, яка має тяжкі захворювання;

жінки та чоловіки, що опікуються недієздатною особою;

члени сімей осіб, яким посмертно присвоїли звання Герой України тощо.

Ревенко додає, що здобувачів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою, також не можуть призвати на службу. Окрім цього, певні категорії держслужбовців теж не підлягають призову.