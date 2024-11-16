Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского "Украинскому радио".

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В частности, президент прокомментировал заявление секретаря СНБО Александра Литвиненко относительно того, что нужно мобилизовать еще около 160 тысяч человек. По его словам, это его удивило.

Я не согласен с этими цифрами. Нельзя говорить о точной цифре, потому что есть вопрос задачи. Если не хватает людей на фронте, – это ответ, мобилизовали ли сотни тысяч людей, или нет. Знаю ли я, сколько мобилизовали после этого закона? Да. Достаточно ли? Нет,

– заявил Владимир Зеленский.

Глава государства объяснил, почему не хватает. В частности, подчеркнул, что самое главное – люди.

"А потому, если не хватает, то точно никакие полмиллиона никто не мобилизовал", – добавил он.

При этом говорить точную цифру, президент отказался и сказал, что звучать ее – неправильно.

Также Владимир Зеленский оценил и действие нового закона о мобилизации, который вступил в силу 16 июля.

"Есть разные стороны этого закона. Знаете, жизнь и бумага... Хотя так нельзя, наверное, говорить о законах, но в реальности все немного по-другому. Законы есть для того, чтобы жить по правилам. Но если те или иные нормы законодательства не поддержаны обществом, прежде всего, некоторые вещи надо корректировать", – считает президент.

В этом контексте президент заверил, что согласно докладам высшего военного руководства страны "есть вещи, которые они должны уладить, есть – которые идут, как и были запланированы".