24 Канал пишет со ссылкой на эфир "Говорит большой Львов", что по словам нардепа Соломии Бобровской, Украина с сентября 2024 года проседает в мобилизации.

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Что говорит нардеп о мобилизации в Украине

Нардеп и представитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассказала, что мобилизация в Украине пошла на спад после августа, когда Украина вышла на уровень выполнения плана Генштабом.

К сожалению, осенью пошла на спад и именно поэтому говорю, что перевод (военнослужащих – 24 Канал) были вызваны приказом главнокомандующего Сирского именно из-за потерь людей в боевых бригадах. До декабря мы не выполним план Генштаба ни на этот год, ни на этот месяц,

– заявила Соломия Бобровская.

По ее словам, Украина возвращается к ситуации весны 2024 года.

Соломия Бобровская в комментарии ТСН.ua объяснила, что должно сделать государство для надлежащего комплектования Сил обороны.

"Я не уверена, что сейчас возможно кардинально снова подойти к мобилизации и что-то исправить. Первое: прекратить применять грубую физическую силу и превышать полномочия. "Бусификация" уничтожает все потуги рекрутинга и адекватной мобилизации. Второе: ответственность ТЦКовцам за нарушения и превышение полномочий. Третье: ОМС (органы местного самоуправления) и ОВА – заставить их присоединиться", – заявила Бобровская.

Нардеп также рассказала, что:

мобилизацию усложняет пребывание части мужчин дома;

людей труднее найти, однако насколько это сейчас критическая проблема – трудно сказать.

Кстати, нардеп Юлия Яцык предложила расформировать ТЦК и СП и создать из них боевые группировки. По ее словам, именно их надо отправить воевать на передовой.

В то же время нардеп и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко рассказал, что заявления о расформировании являются преступными.

По словам Костенко, это может привести к еще худшему состоянию, чем сейчас. Ведь все, кто хотели пойти в армию уже защищают страну. А те, кто предлагает такое – не хотят идти.